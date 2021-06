Forum Comunicazione: Bertinotti (Skilla Amicucci Formazione), "Digitale realtà inderogabile"

“Partiamo tra cose che ritengo molto importanti. Uno è che il cambiamento nel nostro Dna sia a livello di persone che come aziende e che semplicemente il Covid ha portato ad una grande accelerazione che ci ha messo a dura prova ma le aziende che hanno creduto nel futuro si sono organizzate sia per quanto riguarda le risorse umane che le tecnologie ce l’hanno fatta. Il secondo contenuto è che ormai il digitale è una realtà, una realtà assolutamente inderogabile per grandi aziende ma anche per piccole medie aziende e che l'ibridazione è assolutamente possibile. Il terzo punto è che dobbiamo lavorare per obiettivi credendo assolutamente nel lavoro di squadra e nel team”. Lo dice, Francesca Iaia Bertinotti, Skilla Amicucci Formazione, Director Sales, Marketing & Business Strategy in occasione della quattordicesima edizione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.