Forum Comunicazione: Bianco (Lavazza), "Avere volontà di essere meglio di come eravamo"

“A guidarci nella ripartenza ci dovranno essere la volontà di essere meglio di come eravamo. La comunicazione dovrà parlare di ciò che si fa. Dei comportamenti concreti e lo dovrà fare con una narrativa trasparente, coinvolgente, valoriale. Certamente in questo anno e mezzo abbiamo davvero vissuto una accelerazione digitale incredibile. Ma non dobbiamo confondere i mezzi attraverso cui ci siamo espressi con il vero protagonista. Che rimane la qualità del contenuto. Ciò che noi vogliamo passare alle persone e infatti che le persone sono i protagonisti assoluti, le dobbiamo conoscere, dobbiamo interagire con loro. Dobbiamo fare in modo che loro interagiscano con noi. Certamente, questo autunno, l’autunno della ripartenza, non sarà il momento in cui verranno dettate le nuove regole del gioco. Bisogna aspettare l’euforia del riiniziare, bisogna aspettare che si crei un nuovo linguaggio della comunicazione e della normalità. E questo sarà dato solo dalla perfetta integrazione tra l’esperienza digitale che abbiamo fatto e il ritorno alla fisicità”. È quanto dichiara, Alessandra Bianco, Corporate Communication Director di Lavazza, in occasione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia che si tiene il 9 e il 10 giugno. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.