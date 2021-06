Forum Comunicazione: Castelli (JV International), "Importante analizzare cose fatte per poter correre ai ripari"

"Quale è la lezione che abbiamo imparato e non dobbiamo dimenticare per una ripartenza costruttiva? L’importanza di inserire nella propria agenda del tempo da dedicare all’analisi delle attività che si fanno in relazione agli obiettivi e alla strategia aziendale. Può sembrare ovvio, scontato, inserire dei momenti dedicati al debriefing o dei momenti di brainstorming. Invece non è così. Spesso e volentieri, presi dalla frenesia delle attività quotidiane, capita spesso che questi momenti di analisi, vengono poi posticipati o comunque rimandati, invece sono fondamentali, e penso che in questo periodo, tanti di noi si sono resi conto di quanto l’importanza di analizzare le cose fatte, di analizzare meglio e in profondità i propri target, i propri obiettivi fa sì di poter ricorrere ai ripari". Così, Veronica Castelli, JV International, Head of Marketing & Product Communication, in occasione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia che si tiene il 9 e il 10 giugno. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.