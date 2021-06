Forum Comunicazione: Fabbi (CIRFOOD), "Digitalizzazione chiave per interpretare la ripartenza"

"Da questi mesi così difficili e complessi abbiamo sicuramente imparato e confermato l’importanza di essere flessibili, di reagire in modo veloce, agile, di riprogettare e pianificare i servizi anche grazie alla digitalizzazione che deve sempre più essere una chiave per interpretare la ripartenza. Abbiamo anche imparato la necessità dell’ascolto, sia interno che esterno all’azienda e ad analizzare i dati nella consapevolezza di proporre al mercato dei contenuti, delle soluzioni utili, di valore con una comunicazione integrata non certo autoreferenziale, ma sempre più trasparente, vera, empatica". Così, Daniela Fabbi , Direttore Comunicazione e Marketing di CIRFOOD, in occasione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia che si tiene il 9 e il 10 giugno. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.