Forum Comunicazione: Luca Marini (Amplifon), "Pandemia ha accelerato comunicazione interna"

"Il mestiere della comunicazione ci offre una opportunità di vivere davvero una formazione continua, sia confrontatoci sul campo nella nostra quotidianità sia avendo la possibilità di approfondire i grandi fenomeni globali i grandi trend in cui siamo immersi. Uno di questi che sicuramente la pandemia ha accelerato, è l’evoluzione della comunicazione interna, strategica per le aziende, nei momenti di grande cambiamento in particolare luogo nei momenti di cambiamento sia legati all’evoluzione e alla crescita dell’azienda stessa sia legati ai fenomeni esterni e globali, quelli che abbiamo vissuto negli ultimi diciotto mesi". Lo dice, Luca Marini, Global Head of Communication di Amplifon in occasione della quattordicesima edizione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia che si tiene il 9 e il 10 giugno. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.