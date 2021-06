Forum Comunicazione: Mollica (FMA Hub), "Per pianificare futuro non guardare dati passato"

"Abbiamo imparato che per pianificare il futuro non basta guardare i dati del passato. Saranno sempre più importanti le strategie adottate e la propensione all’innovazione. Mi aspetto una fase progettuale molto viva. Per la ripartenza non è più tempo di dichiarazioni di intenti ma le aziende dovranno mantenere il focus come reazione di impatto positivo sulle persone e sul territorio. Sarà importante, riattivare l’industria degli eventi, l’engagement multipiattaforma, sicuramente digital ma finalmente live". Lo afferma, Nina Mollica, Strategic Planner di FMA Hub, in occasione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia che si tiene il 9 e il 10 giugno. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.