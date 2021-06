Forum Comunicazione: Oppi (Alfasigma), "Da pandemia molteplici insegnamenti"

“L’evento pandemico ci permette di trarre molteplici insegnamenti. Come comunicatore e come manager. Anzitutto c’è il ruolo che ha assunto la comunicazione interna che è diventata cruciale nella gestione delle organizzazioni complesse distribuite a livello globale. Poi c’è il cambiamento che ha riguardato la comunicazione dei nostri leader all’interno dell’organizzazione, quella che noi chiamiamo la 'Leadership communication'. Siamo passati da una comunicazione più tradizionale ad una comunicazione basata su strumenti prima ritenuti complementari come il social network interno, la conference call digitale, Intranet, il video digitale". Così Biagio Oppi, Head of Corporate Communication & Media Relations di Alfasigma, in occasione della quattordicesima edizione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.