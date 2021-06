Forum Comunicazione: Serafini (Glovo Italia), "Tecnologia ottimo strumento di empowerment"

“La tecnologia può essere un ottimo strumento di empowerment, di potenziamento per tutte quelle categorie, persone, aziende, settori produttivi che sono stati colpiti da una crisi, che si tratti di una crisi di consumo, di impatto di tecnologia o in una crisi in questo caso sanitaria. La tecnologia può essere un ottimo strumento per agevolare e incentivare lo sviluppo economico. O accompagnare la persona, l’azienda o il settore produttivo colpito verso una transizione tecnologica o produttiva. Servono però degli strumenti che possano aiutare questa transizione, perché, passare da un settore all’altro o cambiare una intera azienda o cambiare un intero settore produttivo non è certo semplice”.