Forum Comunicazione, Zanchetta (Iveco Group): “Abbiamo creato nostra identità mettendo al centro le persone”

“Il passaggio al lavoro ibrido è avvenuto in un contesto imprevedibile, la comunicazione interna è tornata ad essere centrale. La nostra esperienza è stata complessa per la natura stessa dell’azienda che è nata come azienda indipendente nel 2022. Siamo passati da 64mila persone a 34mila, abbiamo messo le persone al centro ricreando insieme a loro la nostra identità”. Lo ha dichiarato Vittoria Zanchetta, Head of Internal Communications Iveco Group, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione di Adnkronos a Roma.