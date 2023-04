Forum Financial: la sfida del business in tempo di crisi

Si è conclusa la terza edizione del Financial Forum, l'appuntamento annuale dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa, organizzato da Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell’Informazione di Adnkronos (Main Media Partner dell’evento). Un confronto tra Chief Financial Officer, Finance Director, Head of Treasury di aziende leader del panorama nazionale e internazionale sul futuro della finanza d’impresa e sul ruolo chiave dei CFO nei nuovi scenari dell’impresa e del lavoro. Focus di quest'anno il ruolo chiave del CFO nell’implementazione delle nuove strategie di business, per favorire la trasformazione delle imprese. Da semplice “ragioniere” e amministrativo a figura strategica operante a stretto contatto con l’AD dell’azienda, oggi il CFO è in grado di indirizzare gli investimenti e orientare le decisioni in chiave di trasformazione digitale e organizzativa, facendo fronte alla crisi, ma anche incorporando nella strategia gli obiettivi ESG (ovvero i tre Pilastri della sostenibilità per l'Unione Europea: i tre fattori fondamentali per verificare, misurare e sostenere l'impegno in termini di sostenibilità di una impresa o di una organizzazione), fino alla gestione e contenimento del rischio, innovazione e strategia di lungo periodo. Un momento di confronto tra le figure chiave della Corporate Finance del nostro paese. “Stiamo vivendo un periodo sfidante e complesso dell'intero mondo delle multi utilities” sostiene Enrico Schiavi, Head of Treasury Country Italy Enel “Per le Corporate che si confrontano con tempi sfidanti, il trend ineludibile è quello di riuscire ad innalzare il proprio livello di resilienza in area financial”. Tra talk, speech, tavoli tematici, ma anche confronti informali, si è approfondito il tema del ruolo chiave dei CFO nei nuovi scenari dell’impresa e del lavoro, e sulle prossime sfide che attendono il mondo della finanza d’impresa. La Main Session è stata inoltre arricchita da un Innovation Speech a cura di Guido Bailo, Head of Operation di Kyriba Italia, dal titolo Digital technology is transforming the liquidity management world. “L'obiettivo è far capire ai CFO come la tecnologia può aiutarli nel lavoro quotidiano. Oggi facciamo qualche esempio di innovazione tecnologica e spieghiamo qual è il valore aggiunto che può dare un certo tipo di tecnologia sui pagamenti istantanei, oppure quale può essere il ruolo dell'intelligenza artificiale in alcuni processi finance” ha detto Bailo. Obiettivo del forum quello di arricchire, stimolare, offrire spunti di riflessione. Insomma, immaginare scenari futuri possibili per capire quali strumenti mettere in campo per navigare in questo mare di incertezza che presenta rischi ma anche tante opportunità.