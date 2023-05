Forum PA, Proteggere il futuro dei giovani: l’INPS illustra gli strumenti per un cambio generazionale 

Si è tenuto a Roma, presso il Palazzo dei Congressi, l’annuale appuntamento del Forum PA. La grande novità del 2023 è il ritorno in presenza dei numerosi partecipanti che sono intervenuti alla fiera sulla Pubblica Amministrazione. Tra le realtà protagoniste che hanno partecipato, va menzionato l’INPS - istituto nazionale per la previdenza sociale – che ha organizzato numerose rubriche, offrendo un grande contributo per la riuscita del Forum. Tre i dibattiti tenuti dall’istituto, dove fondamentale è stato quello dal titolo Lavoro&Walfare. Al suo interno è stato inserito l’evento "Giovani e futuro" attraverso cui sono stati illustrati gli strumenti che l’INPS mette a disposizione per proteggere il presente e il futuro delle giovani generazioni.