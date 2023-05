Forum Public Affairs 2023, Di Mario (ADL): "Nostro report è stimolo per dibattito italiano su Cpr"

“Nel Forum Public Affairs 2023 abbiamo analizzato il tema della Corporate Political Responsibility attraverso quattro elementi - lobbing responsabile, policy aziendale, partecipazione al dibattito pubblico e welfare - essenziali nella logica data driven”. Così il CEO e Founding Partner di ADL Consulting, Claudio Di Mario, a margine del Forum Public Affairs 2023, tenutosi a Roma presso Palazzo Wedekind. “Nel corso del forum abbiamo presentato un nostro report nato dopo aver analizzato 18 aziende statunitensi. Un lavoro che ci ha permesso di mettere in luce, rispetto la CPR, i punti di contatto che hanno o che non hanno ancora strutturato. E’ uno stimolo anche per il dibattito italiano”, ha concluso.