La giornata d’apertura del tredicesimo Forum Risorse Umane è stata l’occasione per discutere delle evoluzioni che la pandemia ha portato nel mondo del lavoro, come spiega Arianna Brambilla, Responsabile Risorse Umane UGO Personal Assistant: “La nostra azienda operava in gran parte online già prima della pandemia, dunque per noi la sfida è stata quella di valorizzare ulteriormente questa linea operativa, adattandola poi anche per la formazione dei nostri care giver”.