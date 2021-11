Forum Risorse umane 2021, Gusmini: “Welfare cambiato assieme alla digitalizzazione”

Intervenuto nel corso della seconda giornata del Forum Risorse Umane 2021, Antonio Gusmini, Head of Human Resources Banca Mediolanum, ha esposto il suo pensiero in merita a ‘Welfare e Well-Being aziendale’, tema a cui è dedicata la penultima tappa della tre giorni: “ Well-being e digitalizzazione sono i due elementi cardine su cui si basa la rivoluzione del lavoro a cui stiamo assistendo, combinati assieme rendono possibile dedicare attenzione non solo al dipendente ma anche alla sua famiglia, può essere ancora più dedicato alla famiglia intera. Puntiamo a rendere il lavoro più flessibile, con spazi di work-life balance migliori e una vasta offerta di servizi alla persona ”.