Forza Italia, Carfagna: "Da Gelmini denuncia politica condivisa da molti"

"Non si è trattato di uno sfogo della ministra Gelmini, si è trattato di una denuncia politica che riguarda la gestione del partito e che è largamente condivisa da molti parlamentari, da molti dirigenti, da molti amministratori ed evidentemente da molti elettori". Così la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, a Napoli per un convegno organizzato da Confindustria sulla coesione territoriale, commentando le parole della ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini sulla situazione interna di Forza Italia.

E a chi le chiedeva un commento su quanto dichiarato dal presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, secondo cui le parole pronunciate ieri da Maria Stella Gelmini "sono contrarie alla realtà", Carfagna ha risposto: "Evidentemente ha ragione il ministro Gelmini quando dice che al presidente Berlusconi viene rappresentata una parte della realtà".