Forza Italia, lo sfogo di Gelmini

Bocciatura per le scelte compiute negli ultimi 2 anni, con il leader Silvio Berlusconi, costretto a stare lontano dalla politica causa Covid

Se Forza Italia torna a fare Forza Italia e la smette di andare a traino degli alleati, ha uno spazio enorme a disposizione... Mariastella Gelmini prende la parola all'assemblea dei deputati azzurri chiamata ad eleggere il successore di Roberto Occhiuto. Il ministro degli Affari regionali, raccontano fonti azzurre apprende l'Adnkronos, avrebbe lanciato un vero e proprio monito al partito, spiegando di non riconoscersi più nelle ultime scelte fatte da Forza Italia, con il leader, Silvio Berlusconi, costretto a stare lontano dalla politica causa Covid.

Negli ultimi due anni in cui il presidente Berlusconi non ha potuto essere presente, avrebbe avvertito Gelmini, le scelte nel partito sono state fatte sulla base di considerazioni di alcuni e non di tutti. E' mancata quell'istruttoria ampia e quella condivisione a cui eravamo stati abituati, sarebbe stato lo sfogo della Gelmini.