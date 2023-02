Forza Italia, Mulè: "Berlusconi è il sole del partito"

"Fini? Non ha detto nulla di nuovo"

"In Forza Italia c'è un sole, che è quello di Berlusconi, Fini non ha detto nulla di nuovo". Lo dice all'AdnKronos il vicepresidente della Camera, il forzista Giorgio Mulè, dopo le parole dell'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, che ospite ieri di Mezz'ora in più, su Rai3, ha definito Forza Italia una monarchia e Berlusconi la Suprema corte.

Poi, commentando la missione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella capitale ucraina, sottolinea che la premier "ha tutto il nostro appoggio e solidarietà, porta a Kiev la voce dell'Italia e del Parlamento che sostiene lo sforzo dell'Ucraina per una pace giusta, siamo tutti con lei". Mulè spegne le polemiche sulle parole del leader di Kiev che ha detto di essere pronto a mandare "bottiglie di vodka a Berlusconi". "E' solo una battuta, andiamo oltre" perché "gli sforzi di tutti devono essere indirizzati a trovare una soluzione, per arrivare alla pace", afferma il vicepresidente della Camera.