Forza Italia, Tajani: "Linea europeista e atlantista non cambia"

"Durante la riunione di Presidenza del Ppe abbiamo ricordato Silvio Berlusconi. La linea europeista ed atlantista di Forza Italia non cambia", ha scritto il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani in un tweet. "Continueremo ad essere protagonisti nel Ppe", ha aggiunto, ringraziando "Manfred Weber e i colleghi di partito per il sostegno alla nostra azione di governo".

Il coordinatore nazionale di Forza Italia si è collegato alla riunione dalla sede del partito, in piazza San Lorenzo in Lucina. Durante la riunione, Tajani ha spiegato che "il movimento azzurro continuerà a essere il partito di riferimento dei moderati, pilastro del centrodestra". Il presidente del PPE, Manfred Weber, ha assicurato “il pieno sostegno a Forza Italia e alla sua azione di governo all'interno dell'esecutivo, di cui il movimento azzurro è asse portante”.