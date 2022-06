Forza Italia tifa Tosi sindaco di Verona: ''Sboarina inaffidabile, Flavio andrà al ballottaggio''

''Tosi andrà quantomeno al ballottaggio'', perchè ''Sboarina è poco amato ed è inaffidabile''. Forza Italia rivendica la scelta di aver puntato su Flavio Tosi candidato sindaco a Verona, spaccando di fatto il centrodestra, visto che Lega Fdi e i centristi di 'Coraggio Italia', Udc e Nci hanno optato invece per Federico Sboarina. Michele Zuin, coordinatore regionale azzurro in Veneto, respinge le accuse arrivate dagli alleati Lega e Fdi che se la prendono con Fi per aver diviso la coalizione nella città di Romeo e Giulietta: ''Dall'altra parte dicono che sono loro il centrodestra, ma non è cosi', perche' noi siamo il partito fondatore della coalizione. Forza Italia, in particolare, è il centro del centrodestra''.

''Abbiamo fatto una scelta di questo tipo -spiega Zuin all'Adnkronos- perchè Tosi è il candidato giusto. Sboarina non ci dà nessun affidamento e la mia impressione è che non sia così amato dai veronesi rispetto a Flavio, che ha già fatto il sindaco per dieci anni... Tosi -assicura l'assessore al Bilancio del Comune di Venezia- è stato indicato da tutto il partito insieme al presidente Berlusconi: sono sicuro che quantomeno andrà al ballottaggio, perchè è più forte di Sboarina".

Secondo molti azzurri Tosi ha indovinato la campagna elettorale, a cominciare dal manifesto con la sua faccia e la scritta 'torna il sindaco' senza simboli, e può giocarsi la carta della notorietà da ex sindaco e quella 'rete' di conoscenze legate alla sua decennale esperienza alla guida del Comune. Non solo, a suo vantaggio l'ex leghista potrebbe beneficiare del cosiddetto voto disgiunto, che nel segreto dell'urna potrebbe fare la differenza, rivelandosi l'arma vincente. A tirare la volata finale di Tosi ci sarà il ministro veneto Renato Brunetta, che chiuderà la campagna. Ancora non si sa se farà sentire la sua voce Silvio Berlusconi, magari con un collegamento telefonico.