Forza Nuova, figlia Almirante: "Fiore e Castellino delinquenti"

"Fiore e Castellino? Sono solo dei delinquenti, non si può definire in altro modo gente che in piazza si comporta in questa maniera...''. Giuliana de' Medici Almirante, figlia dello storico leader missino Giorgio e di Donna Assunta, non usa mezzi termini per condannare i vertici di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, che hanno partecipato all'assedio della sede della Cgil e agli scontri di piazza sabato scorso in occasione delle manifestazioni no green pass. ''Dirò una cosa che non ho mai sentito dire: in piazza -si sfoga con l'Adnkronos- non c'erano dei fascisti, ma semplicemente dei delinquenti e i delinquenti non sono né fascisti, né comunisti, sono dei delinquenti e basta...''.

Giuliana de’ Medici Almirante, che si dedica a tempo pieno come segretario nazionale all’attività della 'Fondazione Almirante' cita le parole del padre: ''Almirante diceva sempre che queste persone procuravano danni due volte: in piazza per quello che facevano e danneggiavano il suo lavoro e quello del partito, l'Msi. Non dimentichiamo che mio padre è stato eletto democraticamente dal popolo italiano e sedeva legittimamente in Parlamento. Lui -assicura- non aveva niente a che fare con questi signori: li ha sempre tenuti alla larga, non aveva nessun contatto con loro. Dopodichè, quando si inizia a fare un discorso di carattere politico sul fascismo, io sono convinta che nessuno deve prendere distanze da niente".

Da qui un suggerimento a Giorgia Meloni: ''Non deve rinnegare nulla perchè non ha nulla da rinnegare'', ma ''non pensi di tagliare qualsiasi legame con l'Msi, perchè in questo caso sbaglierebbe visto che l'Msi rappresenta la storia della destra italiana. Quanti ragazzi sono morti in nome di questo partito e quante persone hanno lavorato senza ricevere nulla? Msi è stato all'opposizione in Parlamento senza avere avuto mai posti di governo, né nei cda di aziende, ma solo perchè credeva nelle idee. Questa è e deve essere l'anima della destra italiana. Fdi non può rifiutare l'Msi, anche perchè nel suo simbolo conserva la fiamma tricolore'', rimarca Giuliana de' Medici, che si richiama ancora una volta ''all'insegnamento'' del leader del Movimento sociale: ''In tempi ben lontani Almirante spiegò in modo semplice e chiaro che il fascismo è nato e morto con Benito Mussolini. Non c'è, quindi, possibilità di replica del fascismo, non essendoci più l'uomo che lo ha creato''.