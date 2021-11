Forza Nuova, Fiore dal carcere: "Movimento non si scioglie, attacchi ingiusti e liberticidi"

"Il nostro sacrificio nelle celle di Poggioreale va inteso come voto per un’Italia libera e cristiana"

"Forza Nuova non si scioglie e va avanti. Si continuerà a lottare per la difesa del Movimento in questo momento di attacchi ingiusti e liberticidi. Tutte le iniziative che gli aderenti prenderanno dovranno essere marcate da un alto senso di responsabilità, dal rifiuto della violenza e dalla volontà di affermare verità e libertà. Il Nostro sacrificio nelle celle di Poggioreale va inteso come voto per un’Italia libera e Cristiana". E' il messaggio, scritto a mano e in stampatello, che il leader di Forza Nuova Roberto Fiore lancia attraverso l'Adnkronos ai militanti del movimento.

Detenuto nel carcere di Poggioreale insieme a Giuliano Castellino e Salvatore Lubrano per gli scontri in piazza a Roma del 9 ottobre scorso, è in condizioni di salute precarie come hanno più volte ribadito i suoi avvocati, Carlo Taormina e Nicola Trisciuoglio, che annunciano: "Il 27 novembre si procederà all’ispezione dei locali della sede sindacale della Cgil nella forma delle indagini difensive e per la prossima settimana è stata preventivata la richiesta di incidente probatorio per raccogliere le nuove prove necessarie alla scarcerazione di Fiore, previo incontro con il Gip Annalisa Marzano, prima della presentazione della relativa istanza".

