Forza Nuova, slitta esame mozioni alla Camera

L'Aula impegnata per tutto il pomeriggio con le comunicazioni del premier in vista del Consiglio Ue

Non si svolgerà nella seduta di oggi alla Camera l'esame delle mozioni su Forza Nuova. L'aula di Montecitorio, infatti, sarà impegnata per tutto il pomeriggio con le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue, cui seguirà dibattito, eventuale replica di Draghi e voto sulle risoluzioni.

L'esame delle mozioni su Forza Nuova potrebbe tenersi domani, ma non viene nemmeno escluso un ulteriore slittamento visto che l'aula sarà prima chiamata a esaminare il Dl imprese per l'approvazione definitiva.