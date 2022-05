Fotolibro per rendere immortali i tuoi ricordi: come crearlo online

Milano, 2 Maggio 2022. Con l’avvento di fotocamere digitale e smartphone abbiamo aumentato il numero di fotografie scattate; se fino a qualche anno fa si avevano foto legate a momenti speciali, cerimonie o occasioni importanti oggi ci sono tantissime immagini di quotidianità che permettono di immagazzinare davvero tantissimi ricordi. Il risvolto della medaglia? Si stampano meno fotografie ma in realtà oggi c’è un'inversione di tendenza grazie alla diffusione dei fotolibri. Il foto libro, prodotto di punta del portale Ilfotoalbum, è una soluzione efficace per rendere immortali i tuoi ricordi: con la possibilità di personalizzarlo al 100% diventa un’ottima idea. Come crearlo? Cosa devi sapere? Ti sveliamo tutto in questo articolo.

Tendenza fotolibro: la rivoluzione degli album di fotografie

Chi è nato negli anni ’80 e ’90 sicuramente ricorderà gli album, veri e propri quaderni in cui mamma e papà solitamente si occupavano di scrivere brevi didascalie e appiccicare fotografie. Il fotolibro però è una rivoluzione nel settore che arriva e cambia il concetto stesso: si tratta di fotografie stampate direttamente sulle pagine che vengono rilegate a mo’ di libro. Le foto quindi non possono essere staccate e riattaccate poiché sono impresse sulla pagina stessa. Scegliendo portali specializzati nella stampa fotografica, puoi ottenere immagini in alta definizione e davvero suggestive. Il plus? Anche la calligrafia non è più un problema, infatti sono i portali ad offrire la possibilità di scrivere brevi didascalie o aggiungere dettagli per renderlo ancora più personalizzato.

La tendenza evidenzia come le stampe arrivino soprattutto da siti web e supporti digitali che si distinguono per l’ottima qualità ma anche per prezzi competitivi; il fotolibro ha sempre più successo perché può raccontare una storia. La persona che lo realizza può scegliere se legarlo ad un determinato momento (per esempio il primo anno d’età del figlio, il matrimonio, o un viaggio) oppure se lasciare che sia semplicemente una sequenza di immagini in ordine cronologico.

Come creare il tuo fotolibro online

Vuoi qualche consiglio per realizzare il tuo fotolibro online? Inizia scegliendo un motivo: il soggetto quindi deve essere il protagonista; può essere un momento speciale, una festa da ricordare, un lasso temporale o un viaggio.

Una volta effettuata questa scelta dovrai rivolgerti ad un portale specializzato come ilfotoalbum e iniziare a progettare scegliendo il formato, la tipologia di copertina, l’apertura e altri dettagli. Arriva poi il momento divertente della selezione delle immagini: ti consigliamo di utilizzare alcune cartelle su PC per poter riordinare le immagini e fare una cernita.

È importante non solo cercare le foto che piacciono di più ma ordinarle per dare un senso alla storia narrata oppure scegliendo abbinamenti cromatici piacevoli agli occhi. Attenzione a prediligere foto in alta definizione, questo dettaglio è importante soprattutto per chi edita le immagini con app su smartphone che spesso ne riducono la qualità. Altro dettaglio a cui prestare attenzione è il non richiedere foto tramite WhatsApp; questo social infatti abbassa la qualità, qualora avessi bisogno di farti passare immagini utilizza Telegram che non abbassa il peso delle foto.

Quello che è importante sottolineare è che non devi inserire tutte le foto di una cerimonia o di un viaggio ma solo quelle che fanno davvero la differenza; dopotutto le altre resteranno nel tuo Cloud non andranno certamente perse. Dopo tutti questi passaggi valuta il layout: su Ilfotoalbum puoi personalizzare al 100% le tue creazioni, aggiungendo anche frasi e testi.

Sul sito puoi scegliere tra proposte con copertina morbida, rigida o con apertura panoramica andando poi a selezionare anche modelli legati a determinati temi come ad esempio quelli di coppia, quelli ideali per i viaggi o quelli pensati per ricordare la crescita dei bimbi. La scelta vasta, i prezzi competitivi e la stampa di alta qualità ti permetteranno di stampare i tuoi ricordi rendendoli immortali.

