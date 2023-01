Fotovoltaico: Sempre più professionisti del settore scelgono la formazione attraverso i webinar online.

“Il mercato del fotovoltaico è oggi saturo di informazioni non sempre molto chiare: venditori inesperti, istruzioni di montaggio approssimative e varie tipologie di strutture incompatibili con le necessità del progettista.

I webinar diventano un ottimo strumento per poter fare chiarezza per una selezione sicura e ponderata” - afferma il tecnico progettista Antonio Papangelo a conclusione del webinar tenutosi lo scorso 13 gennaio sui sistemi di montaggio FV su tetti a falda.

Oltre 1200 partecipanti hanno seguito con interesse la formazione; Contact Italia ripropone un nuovo appuntamento per il 3 febbraio 2023 alle 16:00 per introdurre la soluzione B-DUE, il primo sistema di montaggio su zavorre con fissaggio su lato lungo e progettato per ogni tipologia di modulo esistente sul mercato senza perdere la garanzia. Questa novità, inoltre, permette di installare l’intero impianto fotovoltaico senza dover forare la copertura.

Durante la diretta verranno illustrati tutti i vantaggi e le fasi di installazione con il supporto di video dimostrativi e schede tecniche.

Il sistema B-DUE è già un prodotto certificato e testato in galleria del vento con l’approvazione dei maggiori produttori di moduli.

La soluzione è disponibile nelle versioni con inclinazione da 5°, 10° e 15°.

Per l’iscrizione al webinar segui il link: http://bit.ly/3kjocjF

Nella foto:

Antonio Papangelo – Tecnico Progettista e Giuseppe Basile – Commerciale

Contatti: https://www.contactitalia.it/divisione-solare/