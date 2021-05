Fracci, l'omaggio del tram Atm

Uno scampanellio per salutare Carla Fracci, figlia di Milano e anche dell’Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, dove lavorava il padre Luigi. Per rendere omaggio alla grande ballerina, scomparsa ieri, i conducenti della linea 1, la stessa sulla quale lavorava il padre tranviere, scampanelleranno al passaggio davanti al Teatro alla Scala, dove è allestita la camera ardente. Un modo per ricordare il saluto del padre, che ogni volta che passava davanti al Piermarini scampanellava per salutare la figlia.