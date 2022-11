"I fatti parlano. Quello fatto dal governo 5Stelle-Lega nel 2018 per Ischia fu l'ennesimo condono edilizio. Le carte parlano. Il testo della legge parla di condono. Non si può riscrivere la storia a piacere a seconda di come tira il vento. O siamo ancora al: 'Questo lo dice lei?'". Lo scrive in un tweet il senatore Pd Carlo Cottarelli.