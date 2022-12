Saranno celebrati domani, in forma privata, i primi funerali delle vittime della frana di Casamicciola, sull'isola d'Ischia. Oggi è stata identificata dai familiari la dodicesima vittima ritrovata nel pomeriggio in via Santa Barbara sotto il fango di Casamicciola Terme. Si tratta dell'ultima dispersa, Maria Teresa Arcamone.