Frana Ischia, in spiaggia le auto trascinate dal fango - Video

Soccorritori al lavoro al porto di Casamicciola per verificare l'eventuale presenza di dispersi in alcune automobili trascinate in mare dall'ondata di fango che ieri ha travolto l'isola di Ischia. Al momento sull'isola operano 150 unità del Corpo nazionale tra cui elicotteristi, esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra utili a liberare le aree invase dal fango, specialisti sommozzatori e dronisti.