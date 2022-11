Frana Ischia, Meloni apre cdm: "Vicinanza e solidarietà

Dal premier "profonda gratitudine per l'impegno ininterrotto per le forze impegnate nei soccorsi"

"Vicinanza e solidarietà agli sfollati" e "alle comunità colpite". E anche "profonda gratitudine per l'impegno ininterrotto per le forze impegnate nei soccorsi, e ai vigili del fuoco impegnati tra le macerie e il fango". Così a quanto si apprende il premier Giorgia Meloni, aprendo il consiglio dei ministri, ha voluto sottolineare la vicinanza del governo alla comunità colpita in queste ore. Al cdm, convocato per l'emergenza nell'isola di Ischia, partecipano numerosi ministri. Tra gli altri Tajani, Piantedosi, Bernini, Schillaci, Santanché e Lollobrigida.