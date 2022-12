E' stata identificata dai familiari la dodicesima vittima ritrovata oggi pomeriggio in via Santa Barbara sotto il fango di Casamicciola Terme, Ischia. Si tratta dell'ultima dispersa, Maria Teresa Arcamone. Il cadavere è stato rinvenuto nel parcheggio di via Santa Barbara sotto il fango indurito, in zona rossa. A questo punto non risultano altri dispersi.

Ci sono voluti 11 giorni per trovare l'ultimo corpo.