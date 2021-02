Frana sul cimitero di Camogli, bare in mare: Toti posta il video

(Adnkronos)

"Nel tardo pomeriggio una frana si è abbattuta sul cimitero di Camogli e sulla strada sottostante, facendo finire circa 200 bare in mare. Sul posto sono intervenuti subito la nostra Protezione Civile e l’assessore Giampedrone, che domani sarà di nuovo in Comune per fare il punto con i tecnici". Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook in un post accompagnato da un video che mostra il momento del crollo del costone di roccia a picco sul mare che ha provocato la frana di una porzione del cimitero di Camogli.

"Fortunatamente - prosegue Toti -non risultano feriti, con la Capitaneria di Porto stiamo monitorando tutta l’area e con i nostri geologi analizzeremo il fronte di frana per capire cosa è ancora in pericolo e come poter intervenire per rimuovere il materiale crollato senza rischi, mentre sono già iniziate le operazioni per recuperare i feretri in mare".

"Grazie alla nostra Protezione Civile - conclude Toti - e a tutti i soccorritori che stanno già lavorando per mettere in sicurezza al più presto tutta l’area ed evitare ulteriori crolli. E un pensiero ai cari dei defunti che riposavano nel cimitero di Camogli, che stanno attraversando momenti di comprensibile dolore".