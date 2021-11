Francesca accompagna Matteo in Senato, i due mano nella mano poi un tenero bacio

Nel giorno del consiglio Federale, Matteo Salvini arriva mano nella mano in Senato con la fidanzata Francesca Verdini. Intorno alle 13, il leader della Lega, in blu e cravatta d'ordinanza, viene accompagnato all'ingresso del Senato, in piazza San Luigi dei Francesi. Lei, abbigliamento casual su stivali scuri, lo saluta con un tenero bacio, lui entra a Palazzo Madama. Una scena che non passa inosservata, ripresa dai giornalisti che stazionano sotto il Senato, mentre i turisti, sempre presenti in piazza si interrogano sull'identità della coppia.