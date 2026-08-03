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Francesca Filippi

Francesca Filippi

redattore

Francesca Fiilippi, nata a Roma il 21/9/1969, è giornalista professionista dal 10/9/1999. Ha lavorato nelle redazioni romane de Il Tempo (1991-1998), del Corriere della Sera (1998-2000), del Messaggero (2002-2016), impegnata in settori diversi, dalla Cronaca di Roma agli Interni, dagli Esteri all'Economia, nelle redazioni locali di Viterbo e L'Aquila.

E' stata redattrice de Il Nuovo Quotidiano di Puglia nelle sedi di Lecce e Brindisi. Dal settembre 2020 è redattrice nell'Agenzia di stampa Adnkronos dove scrive di Salute e Sanità. Ha vinto il Premio giornalistico “Giovanni Maria Pace” nel 2024. Il riconoscimento è stato istituito e assegnato dall'AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) durante il suo 26° Congresso Nazionale a Roma. Il premio le è stato conferito per la sua eccellente attività di divulgazione medico-scientifica, con la seguente motivazione della giuria: per aver "raccontato i fatti che hanno rivoluzionato la medicina negli ultimi anni".

Dal maggio 2025 è Consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

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