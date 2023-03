Francesca Michielin presenta il nuovo album

Uscirà il 24 febbraio il nuovo album di Francesca Michelin. Si intitola Cani sciolti e, come lo definisce la cantante, è un disco "sincero al cento per cento", scritto, arrangiato e prodotto dalla cantautrice. Tanti gli argomenti trattati, dal femminismo agli hater, dall'immigrazione all'amore lesbo: insomma, la musicista ha fatto i conti con la sua vita e che cosa ne vuole fare. La risposta è stata proprio questo disco: “I cani sciolti non stanno dentro uno schema predefinito, ma sono liberi di esprimersi -ha spiegato- Volevo prendermi il lusso di questa libertà, scrivendo brani più coraggiosi del solito".