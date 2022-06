Francesca Pascale e Paola Turci, il messaggio del partito gay per nozze

"Ci spiace solo non poterlo chiamare a pieno matrimonio ma unione civile"

"Auguri alle spose! Le nozze annunciate di Francesca Pascale e Paola Turci rappresentano un bel messaggio per quell'Italia che ha saputo fare passi avanti nei diritti civili e anche per tutti coloro che ancora si oppongono". Sono le parole di Fabrizio Marrazzo, Portavoce partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale, nel messaggio dedicato a Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, e a Paola Turci.

"Ci spiace solo non poterlo chiamare a pieno matrimonio ma unione civile. Un obiettivo su cui stiamo lavorando e che dovrebbe essere conquistato per una piena uguaglianza, ma su cui ad oggi nessuna forza politica si è mai impegnata. Anche Francesca Pascale ha sostenuto con noi il Referendum sul Matrimonio LGBT+, che trasformava le Unioni Civili in matrimonio", aggiunge.

"Referendum ora fermo in attesa d ella sentenza della Corte Costituzionale sulle eccezioni che il tribunale di Lucca, come noi, ha rilevato sulle discriminazioni delle persone Trans nel testo di legge sulle Unioni Civili" , conclude.