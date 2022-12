Francesco Illy: nuovo investimento nel mondo del vino

Francesco Illy imprenditore triestino classe 1953, continua la sua espansione nel mondo enologico. Come riporta il quotidiano Milano Finanza, dopo la recente liquidazione da 150,2 milioni di euro ricevuta dai fratelli per la cessione del proprio 20% della Gruppo Illy spa, la holding di famiglia che comprende sia Illycaffè spa che Polo del Gusto srl, Francesco Illy ha acquisito il 10% della società agricola Bakkanali in Toscana.

Bakkanali srl ha sede nella provincia di Grosseto alle pendici del Monte Amiata dove punta alla produzione di vino bianco ed è stata creata da Ugo Fabbri - già Wine Hospitality Manager di Rosewood Castiglion del Bosco, in Val d'Orcia, della famiglia Ferragamo - e Sebastian Nasello, enologo che dal 2009 guida anche Podere le Ripi.

Francesco Illy, lasciato ai fratelli l’impero costruito sul caffè, sembra ormai aver trovato la sua dimensione nel mondo del vino, e possiede ad oggi anche Podere le Ripi e la Cantina Mastrojanni a Montalcino. Anche il fratello, Riccardo Illy, ha forti interessi in ambito enologico e punta ad acquisizioni di Piemonte, con l’intento di aggiungere un Barolo al proprio portfolio.

Adnkronos - Vendemmie