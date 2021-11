Francesco Paolo Sisto: "Ora c'e' diritto per l'impresa"

"Penso che abbiamo tracciato un solco, non più cancellabile: quello del passaggio da un diritto dell'impresa a un diritto per l'impresa". Il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto si esprime così, in un'intervista a Economy & Politica, sul decreto legge 118/21. Per l'esponente di Forza Italia, "l'impresa non è un ricettacolo di irregolarità, illegittimità e illiceità, ma un ente da tutelare a tutti i livelli, soprattutto in vista della ripartenza" dopo il covid. "Con la contingenza pandemica abbiamo fatto di necessità virtù", dice in un altro passaggio dell'intervista. "Il guasto è stato terrificante per la salute e per l'economia, è necessario ripartire e per farlo bisogna avere il coraggio di qualche cambio di mentalità".