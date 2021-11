Francia, apre nel cuore di Parigi, avenue George V, il Bulgari Hotel

Apre a Parigi, il prossimo 2 dicembre il Bulgari Hotel al numero 30 di Avenue George V. Un’esperienza inedita nel mondo degli hotel di lusso che fonde l’eccellenza italiana alla straordinaria ricchezza culturale della Ville Lumière. Jean-Christophe Babin, amministratore delegato di Bulgari ha commentato: "con l’apertura del Bulgari Hotel Parigi, siamo particolarmente orgogliosi di aggiungere un gioiello francese alla collezione dei Bulgari Hotels & Resorts. Dopo aver recentemente inaugurato la nuova boutique Bulgari a Place Vendome, siamo onorati di portare ancora una volta il meglio del design, dello stile, della cultura e dell’ospitalità di lusso italiana, nel cuore di Parigi".

Sylvain Ercoli, general manager del nuovo Bulgari Hotel Parigi - che ha diretto alcuni degli hotel più prestigiosi al mondo tra cui l’Hôtel Ritz e l’Hôtel George V a Parigi, l’Hôtel Martinez a Cannes come anche il Clardige’s e il Bulgari Hotel Londra, ha dichiarato: "sono felice di essere alla guida del Bulgari Hotel Parigi e di aprire ufficialmente le porte di questo nuovo gioiello Bulgari. Non vedo l'ora di dirigere un team di livello mondiale per offrire ai nostri ospiti quegli standard impeccabili che contraddistinguono il gioielliere italiano dell'ospitalità.

Il Bulgari Hotel Parigi rappresenta l’ultima creazione nell’ambito dei Bulgari Hotels & Resorts, una collezione che vanta proprietà a Milano, Bali, Londra, Pechino, Dubai e Shanghai, come anche nelle città dove sono previste le prossime aperture, ovvero Roma (2022), Mosca (2022), Tokyo (2023), Miami (2024) e Los Angeles (2025). Nel cuore del 'Triangle d’Or' di Parigi, celebre in tutto il mondo, il Bulgari Hotel Parigi offre una vera e propria experience concepita non solo per i visitatori ma anche per i residenti della città. In rottura con i codici tradizionali dell’architettura parigina, l’elegante edificio del Bulgari Hotel conferisce un tocco di stile contemporaneo all’8° arrondissement di Parigi.

Come tutti i Bulgari Hotels & Resorts, il Bulgari Hotel Parigi è stato progettato dallo studio di architettura italiano Antonio Citterio Patricia Viel. Sia gli interni che gli esterni sono stati realizzati con la stessa attenzione al dettaglio e precisione impiegata nella creazione di un gioiello Bulgari, in un’esaltazione dei codici stilistici distintivi del gioielliere romano. L’hotel offre 76 camere, delle quali il 75% sono suite, dotate di terrazze e logge. Ciascuna è disegnata come un appartamento privato e finemente arredata con mobili di altissima qualità, firmati da rinomati marchi del lusso.

Le opere d'arte e le fotografie di celebrities strettamente legate alla maison aggiungono quel tocco di personalità che contraddistingue i Bulgari Hotels & Resorts. Situata in cima all'edificio, la Bulgari Penthouse rappresenta la massima espressione della filosofia Bulgari Hotels & Resorts in tema di ospitalità. Su un totale di oltre mille metri quadri, di cui 400 interni e 600 esterni, distribuiti su due livelli, quest’attico dispone di un giardino pensile, ricco di piante mediterranee e alberi da frutto, e offre una vista panoramica sugli edifici emblematici della capitale francese.

Esperienza saliente dell'offerta culinaria sarà 'Il Ristorante - Niko Romito', curato dallo chef tre stelle Michelin Niko Romito, il quale ha sviluppato un concept dedicato a tutti i Bulgari Hotels & Resorts, che si basa su un connubio tra piatti moderni e classici della cucina italiana, realizzati con ingredienti essenziali - caratteristica della cultura, dell'eleganza e della vitalità del made in Italy.

Adiacente al ristorante e affacciato sul giardino dell'hotel, il Bulgari Bar esprime tutta la generosità, l'eleganza e lo spirito della maison, ed ambisce a diventare uno dei luoghi di ritrovo più ricercati della zona ovest di Parigi. La Lounge, situata accanto al bar, con le sue poltrone lussuose, l’imponente camino e il soffitto ispirato ad una 'minaudière' Bulgari – sarà presto uno dei luoghi di incontro più ambiti.

La Bulgari Spa del Bulgari Hotel Parigi si sviluppa su una superficie di mille e 300 metri quadri, distribuiti su due livelli e offrirà un'esperienza unica, anche grazie alla sua piscina di 25 metri, tra le più ampie di tutti gli hotel di lusso di Parigi. Lo spazio fitness, dotato degli attrezzi più innovativi, non solo offrirà il metodo di allenamento Workshop Gymnasium creato in esclusiva per Bulgari da Lee Mullins, ma comprenderà anche una palestra privata.

Location uniche in armonia con l'ambiente circostante, un connubio tra design tradizionale e architettura contemporanea italiana ad opera dello studio di architettura Antonio Citterio Patricia Viel e un servizio superiore realizzato con la stessa attenzione alla qualità che da sempre contraddistingue ogni creazione Bulgari. Questi sono gli elementi chiave che caratterizzano la collezione Bulgari Hotels & Resorts, come 'gioielleria dell’ospitalità'. Per tutti gli hotel l'approccio è lo stesso. Il design degli interni è fortemente radicato nelle tradizioni del luogo, e un'attenzione particolare viene prestata a tutti i dettagli, come espressione di un lusso assoluto.

La collezione Bulgari Hotels & Resorts presenta uno stile italiano distintivo e audace, tipico di Bulgari, che si riflette in un design unico, in una cucina italiana contemporanea e nei lussuosi centri benessere. La collezione trasmette l'emozione del marchio Bulgari, il suo fascino senza tempo e il suo magnifico patrimonio di gioielliere italiano. Nato da una collezione di tre iconici Hotels & Resorts a Milano, Londra e Bali, il Bulgari Hotels & Resorts si è recentemente arricchito delle proprietà di Pechino, Shanghai e Dubai. Il Bulgari Hotel Parigi sarà il settimo gioiello della collezione, mentre altri cinque nuovi hotel verranno inaugurati tra il 2022 e il 2025 a Roma, Mosca, Tokyo, Miami e Los Angeles.