Francia, Casapound: "Scioglimento associazione identitaria Alvarium segnale preoccupante"

"La decisione del Ministero dell'Interno francese di sciogliere, come già era stato fatto con Génération Identitaire, l'associazione Alvarium è segnale di un preoccupante clima di caccia alle streghe". Lo afferma un portavoce di CasaPound Italia.

"In un'Europa alle prese con problemi economici, sociali e legati all'immigrazione, il nemico di comodo diventa chi rivendica la propria identità, la propria storia e la propria cultura: un film già visto che conosciamo fin troppo bene. Dietro alle false accuse di violenza e razzismo, ci sono comunità di ragazzi e ragazze con l'unica colpa di avere idee non conformi, che parlano di Patria, di Nazione, di comunità. Concetti e parole che evidentemente danno fastidio a chi, invece, vorrebbe destrutturare e distruggere quel che rimane dell'Europa e dei paesi che ne fanno parte. La nostra solidarietà e il nostro appoggio non può che andare a tutti i ragazzi di Alvarium e a una certa politica europea rispondiamo così: de défaite en défait, jusqu'à la Victoire".