Francia, dal 1 aprile sconto sul carburante

Per aiutare i francesi ad affrontare l'aumento dei prezzi della benzina, il governo francese ha annunciato che dal prossimo primo aprile verrà "applicato uno scontro 15 centesimi al litro" quando andranno a fare rifornimento. L'annuncio è stato fatto dal primo ministro Jean Castex al Parisien, sottolineando che la misura, che sarà valida per quattro mesi, sarà riservata sia a privati che alle imprese e "varrà per tutti i tipi di carburante". L'intervento costerà allo Stato due miliardi di euro.

"Questo significa che per ogni pieno di 60 litri voi potrete risparmiare 9 euro", ha concluso il premier che poi ha rivolto ai "petrolieri" a fare anche loro "un gesto complementare" a quello del governo per aiutare i francesi ad affrontare il caro benzina.