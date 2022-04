Francia, Darnis (Luiss): "Buon risultato Macron, peseranno voti Melenchon"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ottenuto "un buon risultato" al primo turno ieri e si trova in una posizione di "vantaggio" rispetto alla leader del Rassemblement National Marine Le Pen, anche se, forse, in misura minore rispetto al 2017. A fare la differenza al ballottaggio saranno i voti raccolti al primo turno da Jean-Luc Mélenchon della France Insoumise, che andranno in parte a Macron, in parte verso l'astensione e solo in modo "marginale" verranno attirati da Le Pen. A spiegarlo all'Adnkronos è Jean-Pierre Darnis, professore di Storia Contemporanea all'Università Luiss di Roma e all'Université Cote d'Azur di Nizza.

Il primo turno delle elezioni presidenziali "è andato bene" per Macron, osserva. Le dinamiche "erano positive nelle ultime settimane" e malgrado alcuni avessero sottolineato l'esistenza di movimenti "più negativi", come la buona campagna elettorale condotta da Marine Le Pen, "questo risultato nettamente superiore" a quello della seconda classificata, e "storicamente alto per un presidente uscente", mette Macron "in una situazione favorevole". Ora deve "comunque fare campagna e non fare errori, ma è certamente un buon risultato".

E' probabile che al ballottaggio Le Pen, continua Darnis, "recuperi un 10% di voti a destra, tra zemmouriani, chi ha votato Nicolas Dupont-Aignan e qualcuno dei Républicains, che hanno già detto che vogliono votare per lei". Macron "recupera un altro 10% tra i voti della sinistra, Verdi, Socialisti e sinistra che voteranno per lui, più una parte dei voti di Valérie Pécresse", la candidata dei Républicains.

Pertanto, ragiona Darnis, "possiamo pensare che le due cose si compensino. Poi ci sono i voti di Jean-Luc Mélenchon, che ha chiaramente chiamato, in modo molto esplicito, a non votare Le Pen. Quindi possiamo considerare che il suo elettorato si dividerà tra chi voterà Macron e chi si asterrà; in modo marginale voteranno Le Pen".

Se si calcolano questi "fattori" e si assume che gli astensionisti "non andranno a votare al secondo turno - prosegue Darnis - allora già statisticamente, in un modo un po' rigido, che non prende in considerazione l'andamento della campagna elettorale, si vede che Macron non è messo male, anzi. Rimane in vantaggio, magari non come cinque anni fa, ma l'essenziale è vincere".

Impressiona la performance molto deludente dei due partiti storici, con Anne Hidalgo e Valérie Pécresse: "E' una cosa molto curiosa", osserva Darnis. Socialisti e gollisti avevano sofferto Macron già "alle presidenziali del 2017, ma hanno mantenuto forti presidi nelle elezioni territoriali". A destra Pécresse "fa una notevole controperformance, mentre il Partito Socialista viene completamente svuotato, a beneficio della France Insoumise di Mélenchon, che diventa il partito egemone a sinistra". Ma alle legislative potrebbe verificarsi un "paradosso", cioè che i partiti storici "potrebbero reggere abbastanza bene, rispetto alle presidenziali".

Potrebbe quindi giocare, osserva Darnis, una "doppia logica, strana, non perfettamente lineare, fra le presidenziali e le politiche. Non li darei per spacciati: su alcuni feudi locali un po' si riprenderanno, anche perché il partito di Macron non ha mai attecchito sul territorio. Secondo me non è davvero in grado di strutturare un'offerta: e non sono convintissimo che lo sia neanche Mélenchon".

Non è detto che il collasso di socialisti e popolari sia destinato a riprodursi altrove , in Europa: "Potrebbe trattarsi di una dinamica prettamente francese", provocata dalla discesa in campo di Macron. Comunque, "abbiamo una sinistra ridimensionata, intorno al 30%, attorno a Mélenchon", mentre la destra, in Francia, è stata "presa" da Macron, che è "partito dalla sinistra, come ministro di Francois Hollande, ma ha occupato lo spazio del centrodestra francese. Ne ha preso molti uomini e leader".

Tutto questo però, per Darnis, "non significa in modo automatico la distruzione" dei Rèpublicains. Anche perché Macron, se vincerà, "avrà cinque anni di fronte a sé, poi dovrà ritirarsi, perché non può presentarsi una terza volta consecutiva". E "non è riuscito a strutturare un partito". Quindi, "l'implosione delle vecchie categorie è relativa". E se fallisce anche la destra identitaria, "con i nazionali contro i cosmopoliti, che è il discorso della Le Pen, allora" si ritornerà "alla definizione di una categoria di destra reazionaria, estrema. Restano comunque le vecchie categorie", conclude.