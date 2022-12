Francia, fermati due sospetti a Parigi: volevano "far saltare tutto per aria"

Avevano bombole "inoffensive". Disposto rafforzamento delle misure di sicurezza in tutte le stazioni

Due persone sospettate di "apologia del terrorismo" sono state arrestate oggi con nove bombole di gas a Gare Montparnasse, a Parigi. A rivelarlo è stata una fonte citata da 'Le Figaro'.

I due - scrive il quotidiano - Éric, un francese di 51 anni, e Abdelwahed, un libico di 29, sono stati intercettati intorno alle 7:45 dalla polizia mentre gridavano di voler "far saltare in aria tutto" intorno a loro. Sono stati portati in questura, dove hanno ripetuto le stesse minacce.

Nella borsa che i due sospetti arrestati per apologia del terrorismo avevano con sé gli agenti hanno trovato le bombole di gas piene ma considerate "inoffensive". Apparentemente i due non disponevano di un sistema di innesco.

Sempre secondo le informazioni di 'Le Figaro', il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha chiesto al prefetto di polizia, Laurent Nuñez, di rafforzare immediatamente la sicurezza di tutte le stazioni.