Francia, la riforma delle pensioni è legge

In Francia è legge la contestata riforma delle pensioni, che porta l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Il testo è stato pubblicato questa mattina sul Journal officiel dopo il via libera del Consiglio costituzionale di ieri. I sindacati riuniti avevano "solennemente" lanciato un ultimo appello al presidente Macron "per non promulgare la legge". Macron invece lo ha fatto nella notte.

LE PROTESTE - Ieri a Parigi c'è stata una carica della polizia davanti all'Hotel de Ville, dove sono state date alle fiamme alcune biciclette. Migliaia di manifestanti si sono poi diretti verso Place de la Bastille e Place de la Republique, riferiscono i media, segnalando cestini dell'immondizia incendiati.

A Lione le autorità hanno tentato di respingere con i lacrimogeni un corteo non autorizzato, mentre a Nantes sono stati dati alle fiamme cestini della spazzatura e i manifestanti hanno lanciato oggetti contro la polizia.