Francia, Le Pen: "Il Papa si occupi di chiese e non di urne"

(Adnkronos)

"'Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio'... Non ho dubbi che molti credenti sarebbero lieti se il Papa si occupasse di ciò che sta accadendo nelle chiese piuttosto che di quello che succede nelle urne. Che ciascuno faccia quello che gli compete". Così in un tweet Marine Le Pen, ritwittando un post del settimanale francese L'Obs, secondo cui Papa Francesco sarebbe preoccupato per il rischio che il Rassemblement National della Le Pen possa vincere le elezioni presidenziali del 2022. "Non voglio essere scortese né dire alla Francia cosa fare. Ma è preoccupante", avrebbe detto il pontefice.