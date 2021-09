Francia, Macron colpito da un uovo a Lione - Video

Emmanuel Macron colpito da un uovo a Lione. Il presidente francese è finito nel mirino di un contestatore. L'uovo lanciato, come documenta il video di Lyon Mag, ha centrato il bersaglio ma non si è rotto. Il servizio di sicurezza, dopo aver verificato l'assenza di reali minacce, come si vede nelle immagini ha bloccato il responsabile.















