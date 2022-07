Francia, Macron in vacanza con Brigitte, pensando al rientro

E' tempo di vacanze per Emmanuel Macron, che come ogni anno dall'inizio del suo primo mandato, trascorrerà in compagnia della moglie Brigitte qualche giorno al Fort de Brégançon, residenza estiva dei presidenti francesi situata nel Var. Il capo dello stato ha presieduto ieri il suo ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva, subito dopo il rientro da un tour in Africa e dopo aver ricevuto all'Eliseo il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Come ogni anno, al riposo Macron affiancherà il lavoro e i preparativi per il rientro.

Il Fort de Brégançon, una fortezza situata su un isolotto vicino alla costa, dispone di tutto l'equipaggiamento necessario al lavoro, alle comunicazioni internazionali, alla gestione di situazioni di crisi, quali quella scoppiata con la presa di Kabul da parte dei Talebani lo scorso anno o l'esplosione nel porto di Beirut l'anno precedente.

I ministri del governo sono intanto stati pregati di partecipare ai lavori fino alla fine delle sessioni parlamentari prevista per il 4 o al massimo il 7 agosto, ha voluto precisare il portavoce del governo Olivier Véran. (segue)

(Adnkronos) - Come negli anni scorsi, il programma di Macron non è stato svelato ma si sa che il presidente parteciperà, come ogni anno a Bormes-les-Mimosas, alla cerimonia per l'anniversario dello sbarco in Provenza, noto anche come codice Anvil o Dragoon, lo sbarco Alleato nella Francia meridionale avvenuto il 15 agosto 1944. La cerimonia è stata un'occasione negli anni scorsi per ricevere capi di stato o di governo stranieri, da Vladimir Putin a Angela Merkel. Nessuna informazione è trapelata su possibili ospiti quest'anno.

Il Fort de Brégançon è diventata residenza ufficiale di stato nel 1968. Da allora i capi di stato vi hanno trascorso soggiorni più o meno lunghi. Chirac ci si recava abitualmente, diversamente da quanto fecero Nicolas Sarkozy e François Hollande. Quest'ultimo aveva anzi deciso di rendere la residenza accessibile al pubblico in estate.