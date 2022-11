Francia, "Macron indagato per finanziamento illecito campagna 2017"

Emmanuel Macron nel mirino dei magistrati. Secondo il quotidiano 'Le Parisien', il presidente francese è indagato con le accuse di "favoritismo" e "finanziamento illegale della campagna elettorale" in relazione al voto del 2017.

In particolare, la Procura nazionale finanziaria ha incaricato tre giudici istruttori affinché facciano luce sulle condizioni in cui sono stati assegnati alla società americana McKinsey alcuni contratti pubblici per "importi colossali".