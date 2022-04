Francia, Macron visita un mercato: fitto lancio di pomodori

Prima visita sul territorio per il rieletto presidente francese, Emmanuel Macron. L'inquilino dell'Eliseo è stato accolto e circondato da una folla molto animata in un mercato di Cergy-Pontoise, in Val d'Oise, a nordovest di Parigi, riporta Bfmtv. Non sono mancati attimi di tensione per un lancio di pomodori in direzione del presidente e conseguente allarme del servizio di sicurezza.

Successivamente, parlando con i giornalisti in quello che il sindaco locale ha definito il quartiere più povero della città, Macron ha pronunciato un messaggio di "rispetto, considerazione per le prime ore del suo nuovo mandato": "Bisogna dare più mezzi alla scuola e agli insegnanti, occuparsi della sanità, la metà delle mamme qui mi ha parlato di questo, e la terza cosa è il lavoro".

"Sono io il depositario di queste collere...", ha poi voluto sottolineare. "Voglio che tutti lavorino insieme per trovare delle soluzioni", ha proseguito, prima di dirsi colpito per l'accoglienza ricevuta.