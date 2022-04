Francia: mercati ottimisti dopo primo turno elezioni ma forte choc con vittoria Le Pen

I mercati finanziari accolgono con cauto ottimismo l'affermazione di Emmanuel Macron al primo turno delle elezioni presidenziali francesi. Alla Borsa di Parigi il Cac40 si segnala come il miglior indice in Europa e si registrano reazioni positive sul mercato obbligazionario e sul cambio euro-dollaro. Ma in attesa del secondo turno, il 24 aprile, gli investitori restano cauti e temono l'affermazione di Marine Le Pen. Una vittoria della leader del Rassemblement National, che al primo turno ha raccolto il 23,4% delle preferenze, "sarebbe un grande shock", dice Neil Mehta, gestore del fondo Bluebay Investment Grade Bond di Bluebay Asset Management, contattato dall'Adnkronos. Il timore dei mercati è che si torni a parlare di 'Frexit', l'uscita dalla Francia dall'euro e dall'Unione europea, con pesanti conseguenze sui mercati azionari, obbligazionari e monetari.

Gli investitori, continua Mehta, "negli ultimi anni si sono abituati a politiche più ottimistiche in Europa occidentale, che sono state di solidarietà e di una forte azione politica". Un contesto destinato a essere scosso dalle fondamenta con una vittoria della leader del Rassemblement National. "Sebbene la Le Pen non parli più apertamente di 'Frexit', le sue politiche, in particolare a livello di bilancio, stato di diritto e commercio dell'Unione europea, riprendono le sue passate tendenze euroscettiche". In vista del ballottaggio, sottolinea il gestore di Bluebay, "gli investitori dovrebbero rimanere prudenti, dati i grandi rischi e la possibile recrudescenza della frammentazione dell'Unione europea", malgrado l'alta inflazione e il rallentamento della crescita in Europa.

Nelle prossime due settimane, dice Filippo Diodovich, senior market strategist di Ig Italia, "la parola d'ordine sarà cautela, assisteremo a riposizionamenti ma non a grossi movimenti". Nel caso in cui Macron venisse rieletto "nel breve termine ci aspettiamo un leggero rialzo del comparto azionario, ma forti tensioni se dovesse vincere la Le Pen". Che potrebbero essere anche molto forti se dovesse promuovere un referendum sulla permanenza della Francia nell'euro. "Cosa che potrebbe scatenare un'ondata di vendite sulla Francia, che ha un debito importante", spiega Diodovich.

L'esito delle elezioni presidenziali francesi sarà determinante per il futuro dell'Europa. L'Unione europea, sottolinea Willem Verhagen, senior economist multi-asset di Nn Ip, "si trova attualmente a un crocevia", presa fra una struttura dell'Unione monetaria ancora incompleta e la deglobalizzazione, che richiede più autonomia su geopolitica, difesa, industrie high-tech e produzione di energia. E quindi maggiore integrazione, con una riforma delle regole fiscali dell'Unione monetaria per fare spazio a maggiori investimenti pubblici e la possibilità di rendere permanente il sistema di prestiti congiunti alla base del Next Generation Eu.

Obiettivi che rischiano di andare in frantumi con un'affermazione della Le Pen. La sua vittoria, continua Verhagen, "potrebbe portare a un significativo repricing degli spread francesi e periferici, visto che si potrebbe rialzare il rischio di una maggiore frammentazione europea". Con conseguenze sull'intero mercato azionario europeo.

L'esito del voto, dice Thomas Gillet, direttore associato per le valutazioni del settore pubblico e sovrano presso Scope Ratings, "sarà fondamentale per le finanze pubbliche francesi nel determinare se il Paese ha un presidente che fa le riforme ed è capace di governare con una maggioranza parlamentare". L'attuazione delle riforme, continua, "è vitale per la Francia per affrontare sfide economiche e sociali come l'aumento del debito pubblico, il calo della produttività e della competitività, le rigidità del mercato del lavoro, l'invecchiamento della popolazione e la transizione energetica".