Francia, morto Ari Boulogne: presunto figlio di Alain Delon

Il corpo senza vita del fotografo sessantenne Ari Boulogne, presunto figlio illegittimo di Alain Delon, è stato ritrovato nel suo appartamento parigino. Lo ha confermato la procura. Boulogne era emiplegico ed è stata aperta una inchiesta "per mancata assistenza a persona in pericolo". Una persona è stata arrestata, secondo Le Parisien si tratta della compagna.

A quanto scrive il quotidiano, la 58enne ha chiamato la polizia alle quattro di questa mattina, dicendo di aver trovato il corpo di Boulogne in stato di avanzata decomposizione. La donna ha detto di essere appena tornata da un viaggio in provincia assieme al figlio 21enne. Boulogne, che aveva avuto una vita segnata da droghe e problemi psichiatrici, soffriva anche di problemi di salute ed era stato recentemente ricoverato in ospedale.

Figlio della tedesca Nico, modella, attrice e cantante dei Velvet underground, Boulogne aveva sempre detto che il padre era Delon, con il quale la madre aveva avuto una relazione. L'attore francese ha sempre negato, ma Ari è stato allevato dalla madre di Delon, che l'ha poi adottato assieme al secondo marito, Paul Boulogne. Nel 2001, Ari Boulogne ha pubblicato un'autobiografia, "L'amore non dimentica mai". Negli ultimi anno aveva intentato una causa di riconoscimento di paternità nei confronti di Delon, che però la giustizia francese aveva respinto nel 2021 dato che l'attore vive in Svizzera.